اخبار السعوديه

أمير الشمالية يوجه بتوفير بيئة مثالية للاختبارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية يوجه بتوفير بيئة مثالية للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إدارات التعليم العام والجامعي والكليات التقنية والمعاهد الفنية بالاهتمام بتوفير الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات لتأدية اختباراتهم بجو من الطمأنينة والراحة مما سينعكس ذلك على نتائجهم في نهاية الاختبارات وتوفير بيئة إيجابية خالية من الضغوط النفسية وداعمة للطلبة أثناء أداء الاختبارات.

كما وجه سموه شرطة منطقة الحدود الشمالية بتكثيف التواجد الأمني والمروري في المواقع والميادين كافة من خلال انتشار الدوريات الأمنية والمرورية أمام مواقع أداء الاختبارات بالكليات والمدارس والمعاهد ومناطق تجمعات الطلاب والطرق المؤدية لها بجميع المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة لضمان وصول الطلاب والطالبات إلى مواقع الاختبارات بكل يسر وسهولة, بالإضافة لرصد وضبط السلوكيات المرورية الخاطئة التي تعرض الطلاب للخطر, والتنسيق مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لاستمرار الخطة حتى انتهاء فترة الاختبارات وبحث آلية الضبط والمتابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشمالية يوجه بتوفير بيئة مثالية للاختبارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا