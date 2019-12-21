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تحذير للطلاب ليلة الاختبارت: الكافيين يشتت الانتباه
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر، الطلاب والطالبات من الإكثار من القهوة؛ بحجة أنها تساعد على التركيز.
وقال النمر: القليل من القهوة (الكافيين) يساعد على التركيز.. لكن الإكثار منها يسبب عدم التركيز وتشتت الانتباه والخفقان.
المسموح للشخص البالغ ألا يتجاوز 3 أكواب قهوة يوميًّا (300 ملغ تقريبًا).
يذكر بأنه يؤدي يوم غد الأحد ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم العام اختبارات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1441هـ في جميع مناطق المملكة.
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