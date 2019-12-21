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القوات اللبنانية توضح حقيقة الاتصال السعودي بشأن الحريري
متابعات الخليج 365 - متابعة
نفت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، الذي يتزعمه سمير جعجع، ما تردد حول تلقيها اتصالًا من المملكة يطلب منها عدم التصويت إلى جانب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري.
وقالت القوات في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية: “كل ما أورده الزميل نقولا ناصيف في مقالته الصادرة اليوم والمعنونة (شغب أنصار المستقبل: رسالة الحريري إلى دياب أم هيل)، وتحديدًا لجهة تلقي القوات اتصالًا سعوديًّا مطالبًا بعدم التصويت للرئيس سعد الحريري؛ غير حقيقي.
وأعربت القوات اللبنانية عن أسفها “لانضمام ناصيف، الذي كانت تحترم موضوعيته، إلى فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
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