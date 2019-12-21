لبنان يحبط تهريب 17400 حبة كبتاجون إلى المملكة

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت السلطات الأمنية في لبنان في القبض على مهرب كبتاجون حاول تهريب سمومه إلى المملكة.

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وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها: “في إطار ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، وبعد عمليات رصد وتعقب استمرت لحوالي 3 سنوات، تمكن مكتب مكافحة المخدرات المركزي بمؤازرة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو ج. ك. (مواليد العام 1976، مكتوم القيد)، وذلك بتاريخ 12/ 12/ 2019، في بلدة مستيتا- جبيل، بجرم تهريب كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وضبط بحوزته كمية كبيرة من هذه الحبوب (17400 حبة) مخبأة بطريقة محترفة داخل براغي من الحجم الكبير بعد حفرها.

وأضاف البيان أنه بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليتي تهريب حبوب مخدرة خلال العام 2016، الأولى كانت داخل “بستونات” والثانية داخل “براغي”، بالاشتراك مع آخرين.

كما اعترف بأنه كان يعمد إلى التواري عن الأنظار، من خلال تبديل مكان إقامته ورقم هاتفه باستمرار؛ منعًا لتعقبه وتوقيفه، مستخدمًا بطاقات هوية مزورة وخطوط هاتف مختلفة.

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