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حاويات لجمع الكتب في المجمعات والمدارس بالقرى
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
أطلقت بلدية محافظة القرى مبادرة وضع حاويات خاصة داخل المجمعات والمدارس بالمحافظة، وذلك بجمع الكتب والحفاظ عليها من الرمي والامتهان.
أوضح ذلك لـ”متابعات الخليج 365” رئيس بلدية محافظة القرى، المهندس سعيد الزهراني، الذي أكد أن جميع القطاعات الحكومية في خدمة الوطن والمواطن والعمل المشترك كل حسب دورة في هذه المبادرة، وهي مساهمة من بلدية محافظة القرى في خدمة المدارس بمحافظة القرى والتي ركزنا فيها على المجمعات والثانويات بنين وبنات بتزويدها بعدد من الحاويات الخاصة بجمع الكتب؛ حتى نحافظ عليها مع إخواننا في قيادات المدارس من الرمي والامتهان.
وتابع: لذلك حرصنا في بلدية القرى أن نكون شركاء مع مكتب تعليم القرى في مثل هذه الأعمال، وأي عمل يخدم المجتمع ويتطلب من أي جهة حكومية أن تشارك فيه، حيث تم وضع ما يقارب عشرين حاوية لجمع الكتب عند المجمعات والثانويات بالمحافظة.
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