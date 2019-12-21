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التعاون الإسلامي تدين افتتاح البرازيل مكتب تجاري في القدس

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2019-12-21

التعاون الإسلامي تدين افتتاح البرازيل مكتب تجاري في القدس

يتناقض مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية

متابعات الخليج 365 - واس

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أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها افتتاح البرازيل مكتبًا تجاريًّا لها في القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الإجراء يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما القرار رقم 478 الذي ينص على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أعربت المنظمة عن أسفها البالغ لقيام الحكومة البرازيلية بتغيير مواقفها التاريخية الملتزمة بالقانون الدولي والمساندة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعتها، في الوقت نفسه، إلى التراجع عن هذه الخطوة التي تشكل انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي ودعمًا لسياساته غير القانونية الهادفة للمساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، التي من شأنها أن تلحق ضررًا بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البرازيل والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

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