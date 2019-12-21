الحضور المتواضع يغير مسمى القمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدى الحضور المتواضع للقمة المصغرة التي استضافتها ماليزيا إلى تغيير مسماها، حيث أعلن الرئيس الماليزي مهاتير محمد في ختام الجلسات أمس، تغيير الاسم إلى «منتدى بردانا للحوار والحضارة».

ودعا في كلمته قبل ختام القمة إلى بحث استراتيجية جديدة للتعامل مع مشكلات العالم الإسلامي، دون أن يجد مبررا لغياب أغلب دول العالم الإسلامي، واقتصار الحضور على بعض الدول التي تواجه انتقادات كبيرة بشأن رعاية الإرهاب.

وأكد البيان الختامي عزم دول قمة كوالالمبور على المضي قدما في تحقيق أهدافها بالعمل على استعادة الحضارة من خلال التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصناعة والدفاع.