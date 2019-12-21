أوروبا تتحفظ على عقوبات «نورد ستريم 2 »

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بروكسل

أبدت المفوضية الأوروبية تحفظا على العقوبات الأمريكية على مشروع خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2»، الذي ينقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

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وأعلنت ردا على استفسار أنه تجرى حاليا مراجعة التداعيات المحتملة على الشركات الأوروبية المشاركة في المشروع.

وقال متحدث باسم المفوضية «يرفض الاتحاد الأوروبي على نحو مبدئي أي عقوبات ضد شركات أوروبية تقوم بأعمال وفقا للقانون»، مضيفا أن هدف المفوضية هو دائما إدارة مشروع «نورد ستريم 2» على نحو شفاف وغير تمييزي، وإخضاعه لإشراف مناسب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع في قاعدة جوية بواشنطن حزمة تشريعات متعلقة بميزانية الدفاع، تتضمن قانون العقوبات ضد «نورد ستريم 2» بغرض عدم إتمام المشروع.