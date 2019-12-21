السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو استعادت القوات الصومالية السيطرة الكاملة على مناطق جديدة في منطقة «جوبا السفلى» من قبضة مسلحي جماعة «الشباب» الصومالية المتشددة، طبقا لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية أمس. وذكر مسؤولون عسكريون أن قوات صومالية مدربة من قبل جنود أمريكيين استعادت السيطرة على قرى «عبدي دور» و»برهاني» و»هادوين» في أعقاب عملية منظمة بشكل جيد استهدفت مناطق كان يسيطر عليها المسلحون في المنطقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الصومالية تستعيد مناطق من المتمردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.