أحكام لبنانية بحق 21 داعشيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيروت أصدرت محكمة عسكرية لبنانية أمس أحكاما بالسجن والبراءة بحق (مجموعة الضنية) المؤلفة من 21 شخصا بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وذكرت «الوكالة اللبنانية للإعلام» أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أصدرت حكمها في حق «مجموعة الضنية» المؤلفة من 21 شخصا، اتهم أفرادها بالانتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومهاجمة مراكز الجيش اللبناني وقتل عناصره، تمهيدا لإعلان دولة داعشية في شمال لبنان مرتبطة بالعراق وبلاد الشام، وحض جنود الجيش على الانشقاق عن المؤسسة العسكرية.



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