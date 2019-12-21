أوابك تناقش اليوم تطوير نشاط وأعمال المنظمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يعقد الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اليوم في الكويت، برئاسة وزير النفط البحريني الشيخ محمد الخليفة (دولة الرئاسة).
وقالت وزارة النفط الكويتية في بيان أمس إن الاجتماع سيستعرض تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها، إضافة إلى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسؤولي الشركات المنبثقة عن المنظمة وغيرها من الموضوعات.
وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضا التوصيات المرفوعة له من المكتب التنفيذي للمنظمة ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
وذكرت أن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة «أوابك» للبحث العلمي لعام 2018 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام 2020) وتعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية لعام2020).
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