وظائف هندسية وبيطرية للرجال مشمولة بسلم الرواتب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 75 وظيفة شاغرة للخريجين السعوديين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل تخصصات هندسية وجيولوجية وهيدرولوجية ووظائف بالطب البيطري للرجال فقط، مبينة أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، منها 30 وظيفة على المرتبة الخامسة، و20 على السابعة، و25 على الثامنة.

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ودعت الوزارة الخريجين الراغبين في شغل هذه الوظائف للتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الخدمة المدنية http://www.mcs.gov.sa، بدءا من الأحد 03 جمادى الأولى، ولمدة خمسة أيام.

وأشارت إلى أن الشروط الخاصة بتلك الوظائف، تتطلب توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ودرجة البكالوريوس للوظائف الهندسية والجيولوجية والهيدرولوجية والطبيب البيطري، والشهادة الجامعية المتوسطة لوظائف مساح، وخريجي مركز التدريب البيطري في الأحساء لوظائف مساعد طبيب بيطري، واجتياز المقابلة الشخصية، منوهة بأن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية.

وبينت أنها ستعلن أسماء المرشحين على موقعها الالكتروني الرسمي؛ مؤكدة على جميع المتقدمين ضرورة متابعة الأسماء التي ستتم دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.