وظائف ومهارات الخدمات اللوجستية في ورشة بجامعة جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان اليوم ورشة العمل التي تنظمها الجامعة بعنوان «الوظائف والمهارات في قطاع الخدمات اللوجستية»، بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ممن لهم علاقة واهتمام بالخدمات اللوجستية، وذلك بقاعة التشريفات بالفيصلية.

وأكد عميد كلية الدراسات التطبيقية الدكتور هيثم باهيثم، أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الجامعة في تطوير مخرجات التعليم والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وانطلاقا من اعتمادها لقطاع الخدمات اللوجستية كمجال تركيز لجميع الأنشطة التعليمية والاستشارية والبحثية التي تقدمها للجهات المستفيدة.

وأضاف أن من أهم أهداف ومحاور الورشة العمل على تحديد المعارف والمهارات والدرجات العلمية اللازمة لخريجي الجامعة للانخراط في سوق العمل في هذا القطاع الحيوي، بمشاركة ممثلين لمجموعة من القطاعات البارزة في قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص، ممثلة في هيئة النقل العام وميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك ميناء جدة الإسلامي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص.