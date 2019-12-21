5 آلاف يتحصنون ضد الإنفلونزا الموسمية بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصنت الفرق الطبية الميدانية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، 4853 فردا ضد الإنفلونزا الموسمية، خلال الحملة التي انطلقت في أسبوعها التاسع أمس الأول بعد صلاة الجمعة.

وهيأ التجمع الصحي 19 فرقة طبية ميدانية تمركزت أمام الجوامع بالمنطقة، بعد دعمهم بالتجهيزات واللقاحات الطبية اللازمة، حيث بدأت الفرق عملها بعد صلاة الجمعة مباشرة، وأسهمت في تحصين المواطنين والمقيمين، ضد الإنفلونزا الموسمية.

ويواصل التجمع الصحي حملاته الوقائية في جميع أنحاء المنطقة عبر الفرق الصحية الميدانية لوقاية المجتمع من هذا المرض، حيث يجري التنسيق بشكل مستمر لإقامة الحملات في عدد من المواقع التي تشهد حضورا من جميع شرائح المجتمع.