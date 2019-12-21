وزير التعليم: تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن الوزارة تسعى إلى تحويل كليات المجتمع لكليات تطبيقية تتوائم مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، وتنويع برامجها وفق مهارات القرن 21 ومتطلبات سوق العمل، والثورة الصناعية الرابعة.

وقال عقب تدشينه اليوم وحدة المحاكاة الإكلينيكية للتدريب الطبي والمهارات التخصصية، ومركز الابتكار الصناعي والروبوت بجامعة تبوك وتفقده لعدد من المشروعات التعليمية والبحثية والصحية في الجامعة: نعمل على تقصي المهن والتخصصات الفرعية التي يتجه إليها سوق العمل, بهدف تطوير المناهج والمجالات التعليمية في جامعاتنا لتلبية الإحتياجات الخاصة بالسوق.

وأضاف: أن الوزارة تدعم الدبلومات المهنية في الجامعات، بما يحقق كفاءة انفاق في عملية القبول، ويستجيب لاحتياجات سوق العمل، ويقلص القبول في التخصصات النظرية، فمثلاً لو كان لدى سوق العمل مهنة معينة هي في الأصل لا تتطلب الدراسة لمدة أربع سنوات، ويتطلب التأهيل فيها برنامجاَ لمدة سنة أو سنتين، فلماذا أحمل الطالب والمجتمع تكلفة أربع سنوات.

وفيما يخص مركز الإبتكارات الذي تم تدشينه بجامعة تبوك قال " آل الشيخ " لقد تم إنشاء هذا المركز بحكم توافر المقومات البحثية لدعم المشروعات التنموية في المنطقة، والقريبة من منطقة نيوم التي تمثل مستقبلاً واعداً للوطن، مشيراً إلى أهمية عقد الشراكات مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال إبتكار المنتجات وتنويعها لدعم إقتصاد المملكة في شتى المجالات.

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وكان وزير التعليم وقف على المشروعات التعليمية والبحثية والصحية في جامعة تبوك ، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي وعدد من مسؤولي وزارة التعليم ووكلاء جامعة تبوك.

وشاهد أثناء افتتاحه مركز الابتكار الصناعي والروبوت عرضاً مرئياً لأبرز ما يتضمنه المركز، كما استمع إلى شرح من طلاب الجامعة عن مشاريعهم الابتكارية، واطلع على المنظومة المعرفية للابتكار والقائمة على مبدأ البحث والتطوير، وبناء مجتمع معرفي متقدم صناعياً من خلال تدريب قوى بشرية وطنية ودعم قاعدة العلوم والتقنية في المملكة، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية في مجال الصناعة والروبوت والذكاء الاصطناعي.

وافتتح وزير التعليم وحدة المحاكاة الإكلينيكية، واستمع إلى شرح لما تتضمنه الوحدة من أقسام وبرامج كقسم التدريب، وقسم الإنعاش القلبي والرئوي، وقسم التدريب الافتراضي، وقسم الاختبارات، وقسم المحاكاة، وتجول معاليه في مرافق الوحدة واطلع على آلية العمل.

وفي ختام زيارته التقى وزير التعليم بطلاب وطالبات كلية الطب، واستمع إلى مقترحاتهم وملحوظاتهم.

يذكر أن مركز الابتكار الصناعي الذي دشنه الدكتور حمد آل الشيخ يسعى إلى نشر ثقافة الابتكار، كما يساهم في تعزيز حلول الذكاء الاصطناعي والروبوت، بالإضافة إلى تهيئة البيئة البحثية والعلمية الملائمة من أجل تمكين الباحثين والطلاب في حلول الذكاء الاصطناعي والروبوت، واجراء بحوث علمية وتطوير تقنيات متقدمة، وإعداد وتأهيل الخبرات البشرية في مجال الابتكار والروبوت وحلولها.