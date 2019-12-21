السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أوقعت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بالمنطقة من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن، وعددهم خمسة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب خمس جرائم، إضافة إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة من أحد عملاء البنوك، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية. عصابة سلب عملاء البنوك 5 جرائم ارتكبوها قيمة المسروقات النقدية بها 400 ألف ريال

فشلوا في سلب حقيبة تحوي 361 ألف ريال من أحد عملاء البنوك

عثر بحوزتهم على أدوات حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عصابة تترصد عملاء البنوك وتسرقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.