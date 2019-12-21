السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
في حين تعتزم سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا ممثلة في قسم شؤون السعوديين بجمع مواطنة سعودية بوالدتها الإندونيسية بعد انقطاع بينهما دام لأكثر من 20 عاما، أكدت السفارة أن الأمر لا يحتاج إلى محام لترتيب اللقاء أو غيره لأن جميع الأوراق الثبوتية صحيحة وموثقة، وفقط يحتاج إلى بعض الوثائق كشهادة وفاة الوالد.
وأوضح سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي لـ»مكة»، أنه من المهم الآن الترتيب للقاء وجمع الفتاة بوالدتها بحسب رغبة الطرفين على أن يكون في جاكرتا أو المملكة، لافتا إلى أن السفارة ستسهل سفر الوالدة لزيارة ابنتها بالمملكة في أي وقت متى رغبت في ذلك.
وقال الثقفي إن الأمر لا يحتاج إلى محام للجمع بين الطرفين لأن جميع الأوراق الثبوتية صحيحة وموثقة، مضيفا «والد الفتاة توفي وعمرها ثلاث سنوات، وحينها اضطرت الوالدة للعودة إلى بلادها إندونيسيا لأسباب لا نعرفها، وانقطعت عن ابنتها بحكم صغر سنها، واستمر الانقطاع طوال الـ20 عاما الماضية».
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة: لقاء الفتاة السعودية بوالدتها الإندونيسية لا يحتاج محاميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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