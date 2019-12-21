1443 محاكمة عن بعد للسجناء في 5 محاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت وزارة العدل تفعيل مشروع المحاكمة عن بعد في 5 محاكم و5 سجون، بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية والإجرائية للخدمة، وذلك بهدف سرعة النظر في قضايا السجناء وتسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت في قضاياهم، مشيرة إلى أنه أجريت خلال تفعيل المشروع 1443 محاكمة عن بعد خدمت 1650 سجينا، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
ونوهت الوزارة إلى أن الجهود المبذولة في مشروع المحاكمة عن بعد تمت بالتكامل والتعاون المستمر بينها وبين المديرية العامة للسجون، موضحة أنها بصدد إنشاء مراكز محاكمة عن بعد في السجون الرئيسة في المملكة، للتواصل والتنسيق مع الدوائر القضائية وتوفير الأجهزة الداعمة للاتصال عن بعد، للتخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وكشفت العدل أن المحاكمات عن بعد التي تمت خلال الفترة الماضية عبر دوائر قضائية افتراضية مجهزة بأنظمة اتصال متقدمة تستهدف تفعيل الاتصال المرئي ما بين السجون والمحاكم، إضافة إلى ربطه بالجهات العدلية الأخرى ومركز الترجمة الموحد.
ويستهدف المشروع تقليل مدد التقاضي واختصار الوقت والجهد مع تحقيق جميع الضمانات القضائية للمتهمين والسجناء أثناء المحاكمة، كما يأتي المشروع ضمن مسار الوزارة ونهجها التطويري في رقمنة خدماتها العدلية.
وأشارت إلى أن المحاكمة عن بعد من شأنها التيسير على السجناء بإتاحة فرصة التقاضي وإجراء المحاكمات عن بعد، ومن دون الحاجة إلى الخروج من السجن.
5 محاكم جزائية فعل بها المشروع
- مكة المكرمة
- الدمام
- جازان
- 1443 محاكمة أجريت من خلاله
- 68 دائرة قضائية افتراضية مجهزة بأنظمة اتصال متقدمة
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