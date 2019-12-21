قائد مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج: لا نية لإلغاء مؤسسات أرباب الطوائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد قائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة المهندس محمد إسماعيل لـ «مكة» أنه لا نية لإلغاء مؤسسات أرباب الطوائف ضمن خطة التحول، لافتا إلى أن الهدف عكس ذلك تماما، وأن خطوة تحول المؤسسات إلى شركات تهدف إلى المحافظة عليها وتطويرها ونقل طريقة إدارتها وعملياتها إلى أعلى درجات الاحترافية والحوكمة.

وأوضح أن نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج حدد مدة سنة كاملة لمؤسسات أرباب الطوائف لتتخذ شكل الشركات المساهمة وتنشئ شركات تقديم الخدمة التابعة لها، مبينا أن الصبغة التجارية الجديدة تعد ميزة تنافسية ووسيلة لضمان الاستمرارية والاستدامة لهذه الشركات.

إعادة هيكلة

01 صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج، ما هو الهدف الرئيس من هذا النظام؟

يمثل نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج الذي صدرت الموافقة عليه في17رمضان 1440هـ نقلة تحولية تاريخية في قطاع خدمة ضيوف الرحمن بشكل عام، ولمقدمي خدمات حجاج الخارج بشكل خاص.

ويرتكز هذا النظام على أربعة أهداف رئيسة تتمثل في: رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا وكما، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تطوير الخدمات المقدمة للحجاج بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة وزيارة المسجد النبوي بكل يسر وسهولة.

الاحترافية والحوكمة

02 يتحدث بعضهم عن خطوات اتخذت لإلغاء مؤسسات أرباب الطوائف «المطوفون، الوكلاء، الأدلاء، الزمازمة»، وتحول خدمات حجاج الخارج إلى نظام تجاري يعتمد على الكم لا الكيف.. ما تعليقكم على ذلك؟

لا يمكن القول بأن مؤسسات أرباب الطوائف سيتم إلغاؤها، لأن الهدف عكس ذلك تماما، فخطوة تحول المؤسسات إلى شركات تهدف إلى المحافظة عليها وتطويرها ونقل طريقة إدارتها وعملياتها إلى أعلى درجات الاحترافية والحوكمة.

وبخصوص جانب الصبغة التجارية الجديدة فهي تعتبر ميزة تنافسية ووسيلة لضمان الاستمرارية والاستدامة لهذه الشركات. أما فيما يتعلق بجزئية الكم والكيف فتحرص الوزارة على أن ترسخ تقديم خدمات ضيوف الرحمن بأفضل طريقة وبشكل يعتمد على الكيف «نوعية الخدمة المقدمة وجودتها»، إضافة إلى الكم. وهذا ما تلتزم به وزارة الحج، حيث نص النظام على أن تصدر الوزارة تصنيفا كميا ونوعيا لكامل الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن حتى تكون مواكبة للجهود الجبارة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن وتكون لائقة بسمعة المملكة، وترتقي لاحتياجات وتطلعات ضيوف الرحمن.

خبرات تراكمية

03 ما هو دور العاملين الحاليين في قطاع الحج؟ وما هي الفرص التي سوف تتحقق من هذا التحول؟

أكبر ما يميز مؤسسات أرباب الطوائف هو الكم الهائل من الخبرات التراكمية، والتي تتمثل في الكوادر البشرية العاملة على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والإشراف على هذه المؤسسات. وطالما كانت مؤسسات أرباب الطوائف واجهة مشرفة للمملكة وتخدم الحجاج على أكمل وجه، فإننا نسعى من خلال هذا النظام إلى ترسيخ تلك الخبرات والاستفادة من تلك الكوادر في الأعوام المقبلة. كما يجب أن نضع بعين الاعتبار أن هذا النظام يحول هذه الكيانات العملاقة من موسمية تعتمد على تقديم الخدمة في موسم الحج فقط وبشكل تقليدي، إلى كيانات مستدامة تعمل على مدار العام، توفر وظائف دائمة لأبناء المملكة بشكل عام ولأبناء مكة المكرمة شرفها الله والمدينة المنورة، وتساعد في استدامة هذا القطاع المهم لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير.

قوائم المساهمين

04 ما المدة الزمنية التي حددتها الوزارة لتحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة رسميا؟ وما هو مصير الأسهم التي يمتلكها المساهمون حاليا؟

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وضع نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج مدة سنة كاملة لمؤسسات أرباب الطوائف لتتخذ شكل الشركات المساهمة وتنشئ شركات تقديم الخدمة التابعة لها. والنظام ـ كما يعلم الجميع ـ صدر في رمضان الماضي، فبالتالي سيكون على جميع مؤسسات أرباب الطوائف إكمال عملية التحول بحلول 16/9/1441هـ.

وفيما يتعلق بالأسهم الخاصة بالمساهمين، فالمساهمون في مرحلة ما قبل التحول إلى شركات لا يعدون ملاك أسهم وفق الوضع الحالي لمؤسسات أرباب الطوائف، حيث إنهم لا يمكنهم تداولها، ولكن يعدون حملة أسهم، بتطبيق نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج واللائحة التنفيذية له ستصبح لهم الصبغة القانونية كملاك لهذه الأسهم، وسيكون توزيع الأسهم وفقا لقرارات الرسملة الصادرة من الوزارة وبحسب آخر قوائم المساهمين المعتمدة من قبل مؤسسات أرباب الطوائف.

05 كيف تصف هذه المرحلة من ناحية تحول مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة مغلقة؟

المرحلة الحالية تعد تاريخية ومفصلية في المقام الأول، حيث نسعى من خلال الشراكة بين الوزارة ومؤسسات أرباب الطوائف إلى تحويل هذه الكيانات إلى كيانات عملاقة مستدامة تخدم ضيوف الرحمن على أكمل وجه، وتمثل رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص.

شركات مساهمة

06 ما هي الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمساعدة المؤسسات لمواكبة هذا التحول الكبير في عملها؟

شكلت لجنة برئاسة نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط وعضوية عدد من قياديي الوزارة للإشراف على ملفات التحول. كذلك تتابع الوزارة ملفات التحول بشكل مستمر. ومن هذا المنطلق عقدت العديد من اللقاءات المفتوحة لوزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد بنتن مع مساهمي المؤسسات، وكذلك مع مجالس إدارة المؤسسات والفرق المسؤولة عن التحول المؤسسي، إيمانا منها بدورها المهم تجاه هذه المؤسسات لتجاوز هذه المرحلة، والتحول بشكل كامل إلى شركات ذات مساهمة مقفلة.

07 هل سيكون لوزارة الحج والعمرة دور في اختيار أعضاء مجالس الإدارة في الشركات؟ وما هي أبرز الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الإدارة؟

أصدرت الوزارة قائمة بالجدارات والكفاءات المطلوبة في مجالس الإدارات الجديدة، إيمانا منها بأنه يجب أن يكون لهذا التحول قادة أكفاء، وأن وجود الشخص المناسب أحد أهم وسائل إنجاح هذا التحول.

أما فيما يتعلق باختيار المساهمين فالمادة السادسة في النظام نصت على آلية انتخاب المساهمين لمجلس الإدارة، ولكن فيما يتعلق بالدورة الأولى فهي تتبع لقرار التحول الصادر الذي يصدر من وزير الحج والعمرة بحكم الاختصاص.

تخطيط استراتيجي

08 ما هو الأثر المترتب على أدوار مجالس الإدارات الحالية؟

مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف في الوضع الراهن هي مجالس تنفيذية بحتة. وحقيقة ليس هذا هو المتبع في الشركات المساهمة أو في كل الشركات العاملة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، حيث إن الأدوار التي تناط بمجالس الإدارة عادة تكون أدوار تخطيط استراتيجي بعيد المدى، وأدوارا إشرافية على أداء الشركة والشركات التابعة لها. ما نسعى إليه هو أن تقوم مجالس الإدارات المستقبلية بدور أكثر استراتيجية، وأن تتابع أداء الشركات والمحافظة على أرباح ومصالح المساهمين بالمقام الأول من خلال خلق الفرص الاستثمارية في كل المجالات.

09 في حال أخل أي من شركات تقديم الخدمة بالتزامها، ما هو الإجراء الذي ستتخذه الوزارة لضمان تقديم الخدمة للحجاج؟

خدمة الحجاج على أكمل وجه خط أحمر، وعلى رأس أولويات القيادة الرشيدة، وفي مقدمة أهداف نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وبالتالي وضع النظام واللائحة ثلاث خطط احترازية لضمان تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، حيث تكون الجهة الموكلة بتقديم الخدمات هي شركة تقديم الخدمات، ويعتبر البديل الأول لها في حال أخفقت هي شركة الإسناد التابعة لشركة أرباب الطوائف (الشركة الأم) نفسها، والتي هي البديل الثاني بأداء الالتزامات المنوطة بها. وفي حال أخفقت تتدخل الوزارة، ولها أن تضمن تقديم الخدمات للحجاج من خلال البدائل التي تراها مناسبة، والتي نص عليها النظام.

شركات الإسناد

10 نصت اللائحة على ضرورة إنشاء شركة الإسناد، ما هو الدور الذي ستقوم به الشركة؟

موسم الحج هو موسم استثنائي وفريد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فلنا أن نتخيل أنه في كل عام هناك أكثر من مليوني حاج يتم تصعيدهم وتفويجهم ويؤدون مناسكهم بكرم من الله وفق نطاق جغرافي محدود ونطاق زمني محدود. ومن هذا المنطلق نستنتج أن مؤسسات أرباب الطوائف لها دور عملياتي كبير جدا، فهي التي تساعد على تنفيذ هذه الخطط وتحقيقها بالشكل السليم. وللمحافظة على هذا المكتسب أنشئت شركات الإسناد الموجودة في كل شركة من شركات أرباب الطوائف، حيث تضطلع هذه الشركات بالدور العملياتي الخاص بمجلس الإدارة الحالية (المؤسسات)، وتقدم الخدمات المشتركة وخدمات الإسناد عند الحاجة. وهي التي تساعد شركات تقديم الخدمات على أن تؤسس نفسها بالشكل الأسرع دون أن تتحمل أعباء كبيرة في فترة الإنشاء. وكل ذلك سيكون في ضوء اتفاقية مستوى خدمات بين شركات الإسناد وشركات تقديم الخدمة بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه مسبقا.

11 كثير من التساؤلات يطرح حول إنشاء شركة تقديم خدمة تابعة، كيف يمكن تسليط الضوء على هذه الشركة، والهدف منها؟

شركات تقديم الخدمات تعد حجر الزاوية في هذا النظام، حيث يتعاقد الحاج أو من يمثله مع شركات تقديم الخدمات على جميع الخدمات الخاصة بالحج، وهي إحلال لدور مكاتب تقديم الخدمات الحالية أو مكاتب الخدمة الميدانية الموجودة في موسم الحج، وكذلك تلتزم بالشق التعاقدي والتجاري الذي تؤديه المؤسسات الحالية، لذلك تعتبر الواجهة التي يتم التعاقد معها من قبل ممثلي الحجاج، وهي الجهة التي تقدم الخدمات للحاج.

12 هناك من يقول إن الوزارة استبعدت الخبرات المتخصصة في قطاع الحج في عضوية مجلس إدارة الشركات، ما هو تعليقكم؟

لم تغفل لائحة الجدارة وجود أعضاء من ذوي الخبرة في الحج، وتحديدا رئيس مجلس إدارة شركة الإسناد، حيث إن عمل شركات أرباب الطوائف لا يقتصر على الحج وإنما يهدف إلى التوسع والاستدامة، فقد حرصت الوزارة على وجود كوادر ذات خبرات متعددة تساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتتواءم مع المهام الحقيقية لمجلس الإدارة، وهي مهام استراتيجية ذات بعد إشرافي.

13 ثمة أصوات تشير إلى أن قائمة الجدارات تعمل على استبعاد أرباب الطوائف وجلب أعضاء من خارج منظومة الحج؟