6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الأول اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيكون اليوم مختلفا لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث يشهد هذا العام عودة الاختبارات التحريرية في المدارس الابتدائية للصفوف من الثالث حتى السادس، فيما استمر نظام التقويم المستمر للصفين الأول والثاني.

وأنهت إدارات التعليم في المحافظات بالمملكة استعداداتها لاستقبال نحو 6 ملايين طالب وطالبة بجميع المراحل لتأدية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1441/1440هـ.

وجرى توجيه مكاتب التعليم بمدن والمحافظات كافة إلى تنفيذ الإجراءات الوقائية المطلوبة، بما يكفل الرعاية الشاملة للطلاب والطالبات والمحافظة عليهم وحمايتهم من مختلف المخاطر، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الإدارات الحكومية ذات العلاقة في مقدمتها التنسيق مع الإدارة العامة للمرور والدوريات الأمنية بتكثيف الانتشار الميداني في الشوارع خلال فترة الاختبارات، وذلك للحد من الظواهر السلوكية السلبية والمخالفات المرورية الخاطئة التي يمارسها بعض الطلاب خلال هذه الفترة.

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وأكدت جميع إدارات التعليم أن الاختبارات ستحظى بمتابعة مستمرة وفق خطة معدة لذلك، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات، حيث سيتابع مشرفو ومشرفات إدارات التعليم سير الاختبارات لضمان انطلاقة ناجحة، بمتابعة مباشرة من جميع القيادات التعليمية ومديري الإدارات والمكاتب التعليمية للوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات.

وكانت إدارات التعليم أصدرت تعليمات الاختبارات واللوائح التقويمية، وأكدت أهمية تقيد مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية باللوائح والأنظمة والانتهاء من جميع مواد التقويم المستمر في الصفين الأول والثاني الابتدائي، وبقية مواد التقويم المستمر في جميع صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، ورصدها في نظام نور قبل نهاية دوام الأربعاء 21 ربيع الآخر 1441 هـ.

كما وجهت وزارة التعليم كل الإدارات ومكاتب التعليم بأهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، فيما دعت أولياء الأمور وكل الأسر لمتابعة أبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

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