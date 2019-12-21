الملحقية الثقافية بالقاهرة تحتفي بيوم اللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة احتفت الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية في ندوة عقدتها تحت شعار «اللغة العربية والذكاء الاصطناعي». حضر الندوة عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في اللغة العربية، ونوقشت خلالها موضوعات متعلقة بالقضايا المعاصرة للغة العربية، إضافة إلى تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية ونشرها، لفتح الأفق للتعاون بين الدارسين في هذا المجال والتخصصات الأخرى.



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