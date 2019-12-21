وفد أم القرى يناقش تذليل عقبات سفير2 في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن

احتضنت الملحقية الثقافية ببريطانيا في لندن اجتماع إدارة الابتعاث بجامعة أم القري مع منسوبيها المبتعثين لدراسة الدكتوراه، حيث شكل وفد الجامعة من مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور جابر الزهراني، والمشرف العام على إدارة الابتعاث الدكتور سعود الحارثي، والمشرف العام على برنامج الإشراف المشترك الدكتور باسم مخدوم، إضافة إلى حضور مدير إدارة مبتعثي الجامعات السعودية بالملحقية الثقافية ببريطانيا الدكتورعادل اليوبي، واكتمل الاجتماع بحضور مجموعة من طلاب الدكتوراه من مختلف المدن البريطانية.

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ونوقشت خلال الاجتماع أبرز المشاكل التي تواجه المبتعثين ومحاولة إيجاد حلول فورية لها، حيث اشترك وفد أم القرى مع ممثل الملحقية الدكتور اليوبي في بحث حلول للعقبات المطروحة، مثل المشاكل التي تواجه المبتعثين في استخدام سفير2، وتقديم اقتراحات في التعامل مع المشرف الجامعي والمشرف الخاص بالطالب بالملحقية، وبعض الاستراتيجيات التي تسهل على الطلاب إجراء معاملاتهم في الملحقية، مع التنويه على مسؤولية الطالب بمعرفة حقوقه وواجباته من خلال زيارة موقع الملحقية، والاستجابة للرسائل الالكترونية التي ترسل من قبل الملحقية للطلاب، كتحديث البيانات وغيرها، مما يساعد موظفي الملحقية في إتمام عملهم في الوقت المناسب.

ودعا وفد أم القرى جميع الطلاب إلى الاهتمام بتمثيل البلد خير تمثيل والمساهمة في رؤية المملكة بالاجتهاد والتركيز على تطوير الذات وصقل الشخصية من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة، سواء من قبل الملحقية أو من قبل الجامعات البريطانية.

وفد الجامعة وعد بالنظر في: