شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان بالإمارات عن وفاة رجل أعمال وملياردير يمني كبير في دبي (الاسم +صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019-12-21م الساعة 06:36م (بويمن - دبي) الأكثر زيارة صادم: والد طفلة عمرها 12 عاما يدعو أصدقاءه لاغتصابها.. لن تصدق ماهو السبب؟ أسد مفترس يلتهم امرأة حسناء أثناء ممارسة الرذيلة (شاهد) Advertisements متعلقات بعد ساعات من فتوى الجامع الكبير.. تنفيذ حكم الإعدام في ”سموم” (صور + تفاصيل ). «خطأ جسيم واعتذار رسمي».. أخيراً حزب التجمع اليمني للاصلاح يغادر صمته ويرد على اتهامه باغتيال اللواء عدنان الحمادي..! تهديدات جدّية بتوقف أكبر وأهم شركة اتصالات في اليمن بعموم محافظات الجمهورية..!

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