شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من فتوى الجامع الكبير.. تنفيذ حكم الإعدام في ”سموم” (صور + تفاصيل ). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجاز مفتي الجامع الكبير الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية حكم الإعدام في حق محمد طاهر سموم بعد إشاعات عن إعفاء أولياء الدم عن سموم رغم ارتكابه للجريمة وهو لم يبلغ السن القانونية وكان عمره حينها لم يتجاوز ال13 سنة .

ورد مفتي الجامع على فتوى تم تقديمها إليه وحصل “المشهد اليمني ” على صورة منها أن القلم لا يرفع في الإسلام عن سن ال13 كونه بالغ مستثنيا السن القانونية من الشرع .

قد يهمك ايضاً:

بعد ساعات من فتوى الجامع الكبير.. تنفيذ حكم الإعدام في ”سموم” (صور + تفاصيل ).

«خطأ جسيم واعتذار رسمي».. أخيراً حزب التجمع اليمني للاصلاح يغادر صمته ويرد على اتهامه باغتيال اللواء عدنان الحمادي..!

تهديدات جدّية بتوقف أكبر وأهم شركة اتصالات في اليمن بعموم محافظات الجمهورية..!

تحذير رسمي عاجل وتنبيه لجميع اليمنيين في الداخل.. فخ حوثي جديد بعد اعلان الجماعة عن هذا القرار الخطير..!

بعد إعلان طارق عفاش عن عشرة ألوية.. عبدالملك الحوثي يستدعي قوات الحرس الجمهوري و”الخاصة” الموالية لأحمد علي..!

السعودية تعلن عن حدث كبير ومخيف في اليمن والمنطقة نهاية الاسبوع الجاري.. لم يحدث منذ 118 عامًا..!(تفاصيل)

السلطات السعودية تفاجئ المقيمين وتقرر إعادة النظر في رسوم «العمالة الوافدة» وسط أنباء تتحدث عن الإلغاء..! ( تفاصيل )

الإعلان بالإمارات عن وفاة رجل أعمال وملياردير يمني كبير في دبي (الاسم +صورة)

عاجل : جريمة اغتيال جديدة في حضرموت..!



تويوتا تعدّل معشوقة الملايين الأسطورة ”لاند كروزر” Land Cruiser .. شاهد كيف أصبح شكلها الجديد..

أردوغان يرد على شراء الشيخة موزة قطعة أرض بتركيا ويكشف مالذي اشتراه الملك السعودي في تركيا؟

Advertisements

ذهب إلى صالة المعرض لشراء سيارة جديدة.. فارتكبت ابنته ”حماقة لا تغتفر”.. شاهد ماذا حدث وكيف تدخلت السلطات؟

انهيار مخيف ومتسارع للريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار (إليكم آخر أسعار الصرف لهذا اليوم)

شيخ كبير مقرب من الديوان الملكي يستغل ”منصبه” ويغتصب ابنة صديقه المقرب ويصور العملية بالكامل..شاهد كيف كانت النهاية صادمة



سعودية جريئة تهاجم تركي آل الشيخ في إحدى فعاليات هيئة الترفيه .. شاهد ماذا فعلت به؟ .. لن تصدق (فيديو)



سعودة وزارة العمل عدد من المهن خلال اسبوعين وسيتضرر الآلآف المغتربين اليمنين (تفاصيل صادمة)

شاهد إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني’’ يدخل المحكمة الجزائية لأول مرة في حياته .. والسبب صادم للجميع

ظهور مثير وغير مسبوق للأمير المعزول محمد بن نايف يتوعد بحدث هام سيهز السعودية في الأيام القادمة.. (فيديو)



بالاسم والصورة.. أول ظهور إعلامي لـ”رجل الإمارات الجديد”.. تعدّه أبوظبي سرًّا منذ سنوات لتنصيبه رئيساً للجمهورية.. لن تصدق من يكون؟



مصير مروع للمستشار تركي آل الشيخ بعد تمكن المرض الخمبيث منه.. و مجتهد، يكشف مالم يكن في الحسبان ويعلق: نعوذ بالله من سوء الخاتمة



وأضاف مفتي الجامع الكبير بالعودة للإستئناف وهو ما قد يعرض سموم لعقوبة الإعدام والتي سيتم تنفيذها غدا السبت وفقا للأحكام السابقة على الرغم من مكوث سموم مدة عشرين عام في أحد السجون وهي عقوبة السجن المؤبد .

الجدير ذكره أن القانون اليمني حدد سن الرشد من سن 15 سنة كما أن القانون لا يعتبر الفتوى الدينية ملزمة حيث ينص القانون أنه لا تتم أي عقوبة إلى بقانون لكن المليشيا الحوثية قد تجاوزت الدستور والذي يعد أعلى تشريع قانوني في اليمن .