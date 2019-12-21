شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات جدّية بتوقف أكبر وأهم شركة اتصالات في اليمن بعموم محافظات الجمهورية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد عمال حراسة محطات شركة اتصالات يمن موبايل بتوقف العمل في عموم المحافظات اليمنية.

وقال أكثر من يمان مئة من حراس محطات يمن موبايل للهاتف النقال في عموم محافظات الجمهورية اليمنية أنهم سيتوقفون عن مهامهم في المحطات مالم يتم الاستجابة لمطالبهم.

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تهديدات جدّية بتوقف أكبر وأهم شركة اتصالات في اليمن بعموم محافظات الجمهورية..!

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ورفع العمال في بيان برسالة الى قيادة الشركة بتنفيذ مطالب التثبيت الوظيفي والتامين التقاعدي مع احتساب سنوات خدمتهم في التامين الصحي مع اصدار البطائق الصحية وتسديد الاقساط الخاصة بالتامين التقاعدي.

كما طالبوا برفع اجور مستحقاتهم بموجب قانون الاجور والمرتبات اليمني التابع للخدمة المدنية اسوة بزملائهم حراس سنترلات المؤسسة.