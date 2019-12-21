عارضة أزياء إيرانية توجه رسالة لمتابعيها في السعودية

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو تظهر فيه عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا الجابري توجه فيه رسالة تساؤل لمتابعيها وجمهورها من المملكة العربية السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته ماهلاغا عبر حسابها الشخصي، وهي تتساءل عن أفضل عباءة من الممكن أن ترتديها قبل قدومها إلى العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لموقع المصريون.

ويشار الى أن عارضة الأزياء الإيرانية كانت قد أعربت عن حماس تها لملاقاة جمهورها، خلال عرض أزياء من المقرر تنظيمه في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020.