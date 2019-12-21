«الأحوال المدنية» تحدّد 4 خطوات لإصدار بطاقة الهوية حال فقدانها عبر «أبشر»

حدّدت الأحوال المدنية 4 خطوات يجب اتباعها في حال ضياع بطاقة الهوية الوطنية يتم تنفيذها عبر خدمة «أبشر».

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر صفحة «العناية بالعملاء» قائلًا: «السلام عليكم.. أنا ضيعت بطاقة الأحوال.. هل احط بدل تالف إذا جيت أحجز موعد؟».

وذكرت الأحوال المدنية -عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر «تويتر»-: «البلاغ عن طريق خدمة أبشر وحجز موعد لإصدار بدل فاقد، نسعد بخدمتك».

ونشرت «إنفوجراف» يوضّح الخطوات المتّبعة حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية جاء فيه ما يلي:

Advertisements

1- سجل الدخول في أبشر.

2- بلغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

3- احجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

4- أحضر جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.