استخدام «بيوتين» كمُكمّل غذائي يؤثر على بعض نتائج التحاليل المخبرية

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن البيوتين عنصر غذائي أساسي موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، لافتة إلى أن تناوله كمُكمّل غذائي يؤثر على بعض نتائج التحاليل المخبرية.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت «هيئة الغذاء والدواء» إنفوجراف، أشارت خلاله إلى أن «بيوتين» عنصر غذائي أساسي موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة، ويتوفر أيضًا على شكل مكمل غذائي، ويُعرف أيضًا بفيتامين بـ7.

وأوضحت «هيئة الغذاء والدواء»، أن «بيوتين» يؤثر على نتائج التحاليل المخبرية خصوصًا تحاليل الغدة الدرقية وتحاليل أمراض القلب، وبالتالي يؤثر على التشخيص والعلاج.

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وأشارت إلى أن المصادر الطبيعية لـ«بيوتين»، هي: اللحوم، الأسماك، البيض، البطاطس الحلوة، السبانخ، البروكلي، المكسرات، الكبد، البذور»، وأيضًا يتواجد في المكملات الغذائية، مثل: لصحة الشعر، لصحة الصحة، لصحة الأظافر، الحوامل.

وطالبت «هيئة الغذاء والدواء»، بالتأكد من استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي مكمل غذائي، وإخبار الطبيب عند تناول الـ«بيوتين» على شكل مكمل غذائي «خصوصًا عند طلب تحاليل مخبرية».

وخاطبت «هيئة الغذاء والدواء» المستهلكين بضرورة التواصل معها عند ملاحظة أي آثار جانبية، عن طريق: مركز الاتصال الموحد 19999، أو المركز الوطني للتيقظ.