“تخسر أطنانا من الأموال”.. الجارديان تفضح سر تمويل ابن…

سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير لها الضوء على فضيحة شركة “وي وورك” وأسباب تراجعها عندما مل المستثمرون من أفكار مديرها وسر دعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمؤسسها الإسرائيلي.

وتساءل ماثيو زيلتين في تقريره عن السبب الذي جعل السعودية تصخ الأموال لهذه الشركة رغم متاعبها، وجاء فيه إنه من السهل التركيز على بول نيومان، الطويل وصاحب الشعر الطويل والحافي والذي يمنع تناول اللحوم ويدخن الحشيش ويشرب خمرة التكيلا ويدرس الكابالا، مؤسس شركة “وي وورك” والمطرود منها والتي حذفت اسم وورك منها واكتفت باسم “وي”.

وكانت طموحات نيومان تافهة كشخصيته فبدلا من شركة تقوم بتأجير مساحات للشركات الجديدة كان يريد تشكيل كل ملامح الحياة الجسدية والرقمية. وهذا يعني توسيع فكرة “وي وورك” إلى الأماكن السكنية والتعليم. فقبل أن يبدأ الشركة كان نيومان يفكر بشركة “وي سليب” و “وي سيل” و “وي بانك” وربما كام محقا بالتفكير بملامح الحياة المتعلقة بالنوم والبنوك والسفر إلا أن الشركة التي بناها تعيش في أزمة.

سار كل شيء بالطريق الخطأ لشركة “وي وورك” منذ طرحها الأولي في السوق في 14 آب (أغسطس)، وبعد ستة أسابيع قرر مجلس إدارتها التخلص من نيومان وتخلى عن أسهمه فيها، وانخفضت قيمة الشركة إلى النصف وتم وقف عملية الطرح العام بشكل كامل.

وكان فشل الطرح العام للشركة ثم شراء”سوفت بانك” لها نتيجة للمعلومات المتوفرة عنها، حيث كانت الشركة تخسر أطنانا من الأموال، كما أن رؤيتها حول حصتها من سقوط تأجير الأماكن المفتوحة وقيمته 3 تريليون كانت متفائلة جدا، لأنها أحصت أي شخص يعمل على مكتب في أي مدينة أمريكية يمكن أن تجد فيها “وي وورك” موطئ قدم، كما أن نموذج الشركة مكلف جدا والطريق للأرباح طويل على الأقل منذ 2015، وعندما نشر موقع “بازفيد” وثائق عن عمل الشركة كشف عن تصرفات مؤسسها الغريب الذي كان جزءا من الترويج لمبيعات الشركة.

وما حدث لشركة “وي وورك” لم يكن نتاج صحافة استقصائية كما حدث مع شركة أوبر أو ثيرانوس المتخصصة بالتكنولوجيا الصحية ولكن عبر إعادة نشر المعلومات المعروفة عنها من خلال تويتر. وحاول نيومان ووي وورك السباحة عكس التيار، عندما أعاد ستة ملايين دولار حصل عليها من بيع كلمة “وورك”، ولكنها أثرت على التقييم للشركة. ولم يؤد هذا إلى نتيجة حيث اقترح المصرفيون تخفيض قيمة الشركة بنسبة 50% إلا في حالة تنفيذ مطالبهم. ومن هنا جرى التخلص من نيومان في أيلول (سبتمبر) وتوقف كل الإعلان عنها وعملية الطرح العام لها في السوق العام.

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وكانت علاقة الشركتين مع السعودية مثار تساؤلات بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018. وكان مقتل خاشقجي وحشيا وصادما لدرجة أن مدير سوفت بانك ماسايوشي سن أجبر على شجبه، وهذا كل ما كان يمكنه عمله وأبقى العلاقة مع السعودية لأن سوفت بانك “قبل المسؤولية للشعب السعودية ومساعدته على إدارة مصادره المالية في اقتصاد متنوع”.

وتتساءل الصحيفة عن ضخ السعودية أموالا في شركات اختارها مستثمر ياباني متمحور حول نفسه بطريقة عشوائية؟ فالمواءمة الناتجة بين السعوديين ونيومان ليست مريحة فقط لأسباب تجارية ولكنها ثقافية أيضا. ليس لأن نيومان إسرائيلي ويحب الحشيش والتكيلا ولكنها ليست عادية على الأقل بمعايير مؤسس شركة بادئة، فقد أحاطت وي وورك نفسها بفكرة قدرتها على تغيير العالم. وأدى هذا لتوتر عندما كشف عن أن الممول الحقيقي لها هي السعودية، الدولة التي يحكمها نظام ديكتاتوري ولا تزال السلطات الدينية تلعب دورا مهما في الحياة العامة.

فلو كان السعوديون يريدون الإندماج في الإقتصاد العالمي فعليهم أن يوقعوا على هذا العالم التافه والذي تقدمه بعض الشركات الكبرى. وبالنسبة للشركات التي لا تتعدى الليبرالية الإجتماعية لديها ما لدى الجمهوريين أو آل سعود، فإن دور “سوفت بانك” الوسيط يقدم فرصة لنفي العلاقة. ولكن محمد بن سلمان كان واضحا عندما قال “بدون هيئة الإستثمار العامة السعودية فسوفت بانك غير موجود”. وفي السنوات السابقة- قبل عام 2017- رضي القادة السعودية بعلاقة سرية مع الولايات المتحدة.

ولكن محمد بن سلمان الباحث عن الأضواء اراد التغطية الإعلامية لرحلته إلى أمريكا العام الماضي وقام بمحاولة إغراء الشركات التكنولوجية الكبيرة والصحافيين والممثلين مثل دوين جونسون، ذا روك كجزء من مشروع فتح السعوديه، بل وسمح بعرض الأفلام بالمملكة، بلاك بانثر. ولكن محاولات تنويع الإقتصاد السعودي انتهت إلى مهزلة أحيانا، مثلما طلبت الحكومة من شركات الإستشارات السعودية تطبيق رؤية محمد بن سلمان لمدينة المستقبل نيوم والتي تحتوي على شاطئ يلمع مثل وجه الساعة وحلبات تتصارع فيها الربوتات. ولو كانت نيوم ورحلة بن سلمان الكبيرة إلى أمريكا المحاولات الأكثر وضوحا من خطة لجعل السعودية أكثر من كونها مصدر للنفط والتحول إلى شركات التكنولوجيا العالمية فعندها فإن الشيك الذي كتب إلى سوفت بانك هو الدفعة الأولى.

ولو كانت وي وورك هي نتاج ما يحدث عندما يصبح رأس المال في يد الأثرياء المستبدين ومدراء شركات التكنولوجيا المستقبليين، فربما كان هذا مدعاة للتفكير حول الطريقة التي يتصرف فيها رأسمال لو وقع تحت سيطرة ديمقراطية. و “وي” (نحن) في وي وورك هي الزبائن الذين يعملون في مكاتب ويعيشون في شقق ويتعلمون في المدارس وليس الأشخاص الذين يحددون أين يتم بناء هذا وبأي كمية.

فلو كانت الأموال تتراكم في حسابات الشركات الكبرى وخزينة المال السعودية مقابل حرق الكرة الأرضية وفي يد مدير لشركة هواتف نقال فعندها يمكننا التساؤل عما سيحدث لو كانت هذه الأموال في يد “وي” أي نحن.