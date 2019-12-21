السعودية اليوم / مذكرة تفاهم سودانية مصرية في مجال الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء



الخرطوم 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

وقعت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية بالخرطوم اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية.

وقع عن هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية المدير العام سليمان عبدالرحمن، وعن الجانب المصري رئيس هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء محمد بيومي.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون في مجال بناء الكوادر والبحوث والدراسات والتطبيقات الفنية والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الفضاء واستخدامها في الاستكشاف الجيولوجي والمعدني وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى الطرفين.

وتعهد الطرفان بحماية المعلومات التي يتم تبادلها وعدم البوح بها لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جميع الأطراف، واتفقا أيضاً على عدد من البنود الأخرى للتعاون في مجال الجيولوجيا والتعدين.

// انتهى //

16:56ت م

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