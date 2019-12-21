السعودية اليوم / جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري



رام الله 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

رصد تقرير حقوقي جرائم المستوطنين اليهود بحق أبناء الشعب الفلسطيني كانت الأكثر حدة خلال العام الجاري، حيث سجل 256 هجوما من بينها 50 نفذتها عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية.

وأوضح التقرير الأسبوعي الذي أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان اليوم أن هذه الهجمات رافقتها تصريحات ومواقف قادة الاحتلال ومسؤولين حكوميين، والتي وفرت الأجواء للمستوطنين وأعطتهم الجرأة لارتكاب المزيد بحق الفلسطينيين، كما أن فشل قادة المستوطنين في إدانة هذه الهجمات وصمتهم شجع على تصعيدها.

وحسب التقرير فهناك خشية من تزايد هجمات المستوطنين، خاصة عصابات "تدفيع الثمن" الإرهابية، إذ يتم تخريب ممتلكات الفلسطينيين وخط عبارات عنصرية على الجدران، في أجواء تذكر بتلك التي سادت قبل حادثة حرق عائلة دوابشة في قرية "دوما" جنوب شرق نابلس عام 2015 والتي استشهد فيها ثلاثة من أفراد العائلة.

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16:56ت م

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