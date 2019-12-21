السعودية اليوم / انطلاق اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في الأردن



عمّان 24 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 21 ديسمبر 2019 م واس

انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان اليوم اجتماعات الدورة الاستثنائية على مستوى كبار المسؤولين من الدول الاعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ "لإسكوا" الدكتورة رولا دشتي.

ويتضمن جدول اعمال الدورة التي تستمر يومين، مناقشة عدد من القضايا الهامة التي لها تأثير مباشر في دعم الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها ما يتعلق بمناقشة انضمام عدد من الدول الى عضوية "الاسكوا" وبما يعزز من اهمية دورها وإثرائها وتكامليتها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة وبحث أهم القضايا الاقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية مثل تمويل التنمية، ومبادرة الحزام والطريق، وإصلاح نظم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية.

// انتهى //

16:56ت م

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