سعر الدولار في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، في شركات الصرافة وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، كما استقر متوسط سعر العملة الخضراء على شاشات البنك المركزي ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار بنسبة أكثر من 11% أمام الجنيه المصري خلال عام 2019 وفقا لحسابات رويترز.

كما شهد ديسمبر الجاري انخفاض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017 عندما سجلت 15.79 جنيه.

أعلى سعر بيع للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر بيع للدولار لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" والذي يشتري الدولار بـ16 جنيها ويبيعه بـ16.10 جنيه.

Advertisements

أعلى سعر شراء للدولار في مصر

أما أعلى سعر شراء للدولار فجاء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الذي يشتري الدولار مقابل 16.01 جنيه للشراء ويبيعه بـ16.09 جنيه.

أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار في مصر عند 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع في 7 بنوك على رأسها البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة) وبنوك عودة وقناة السويس والمصرف المتحد والإسكندرية وكريدي أجريكول وبلوم.

السعر المهيمن للدولار في مصر

وهيمن سعر 15.99 جنيه للشراء مقابل 16.09 للبيع على الدولار في 8 بنوك مصرية على رأسها البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) وبنوك مصر والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني والمصري الخليجي ومصر إيران والبركة.

أسعار اليورو والإسترليني

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.76 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، في حين سجل الإسترليني 20.82 جنيه للشراء و21.12 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.45 جنيه للشراء مقابل 53.05 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.