بدء الاختبارات التحريرية بعد توقف 15 عامًا لطلاب الابتدائية غدًا

2019-12-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

سيكون طلاب المرحلة الابتدائية على موعد غدًا مع الاختبارات التحريرية، التي غابت عنهم لمدة تقترب من 15 عامًا، وذلك بعد صدور قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وبالتزامن مع ذلك يتوجه أكثر من 2.7 مليون طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى قاعات الاختبارات، في ظل استعدادات مكثفة بذلتها 47 إدارة تعليمية في المناطق والمحافظات، في أجواء من الانتظام والطمأنينة.

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وقد نص التعميم الصادر من وزير التعليم بهذا الخصوص في البند أولًا على تفعيل التعديل على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التنفيذية والقواعد التفسيرية الخاصة بها، كما نص في البند ثانيًا على تبليغ جميع المدارس للعمل بموجبه، وفي البند الثالث تم التأكيد على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديل ورصد الملاحظات والمقترحات وإبلاغ الإدارة العامة للقبول والتقويم، وهو ما يعني أن عودة الاختبارات قد تكون بداية من الفصل الدراسي الحالي.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي، عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويمًا مستمرًّا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

واشتمل قرار وزير التعليم على تخصيص 100 درجة لكل مادة يكون التقويم فيها مستمرًّا وختاميًّا موزعة بالتساوي بين الفصلين؛ بحيث تكون في كل فصل دراسي 20 درجة لأعمال السنة مشتملة على أساليب متنوعة (اختبارات قصيرة، واجبات منزلية، مهمات أدائية)، و30 درجة لاختبار تحريري في نهاية الفصل، كذلك حصول الطالب على درجة النهاية الصغرى 50% في المواد التي يكون تقويم الطالب فيها مستمرًّا وختاميًّا شريطة حصوله على نسبة 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى عقد اختبار الدور الثاني للطالب الذي لم يحقق النهاية الصغرى 50% للمواد، كذلك من لم يحصل على النسبة الشرطية التي هي 20% من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني.

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