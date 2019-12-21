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2019-12-21 6 نصائح للحصول على أفضل النتائج في الاختبارات أهمها الهدوء والتأني في حل الأسئلة متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت وزارة التعليم نصائح مهمة للطلاب للحصول على أفضل النتائج مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول غدا بمختلف المناطق. وتضمنت نصائح وزارة التعليم: 1- تصفح الامتحان أولا، فالأبحاث توصي بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق 2- تحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة Advertisements 3- الهدوء والتأني في حل الأسئلة 4- أجب على الأسئلة حسب الأهمية 5- قراءة الأسئلة، وكتابة الملاحظات والأفكار التي يمكن استخدامها لاحقاً في الإجابة 6- ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثم اشرع في حل الأسئلة التي لا يحضرك جوابها تابعنا على شارك الخبر







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