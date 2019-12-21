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عدن - ياسمين التهامي - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجدل الذي أثير بسبب تقارير إعلامية تحدثت عن شراء موزة، والدة أمير قطر، تميم بن حمد، قطعة أرض في تركيا.

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أردوغان يرد على شراء الشيخة موزة قطعة أرض بتركيا ويكشف مالذي اشتراه الملك السعودي في تركيا؟

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وعبر أردوغان عن استغرابه من انتقادات بعض الأوساط في تركيا لشراء والدة أمير قطر أرضا بتركيا، موضحا أن ملكا سعوديا قام بالأمر ذاته سابقا، كما أن مسؤولين وقادة آخرين اشتروا أيضا أراضي في بلاد أجنبية.



وجاء تصريح أردوغان للصحفيين في ختام القمة الإسلامية التي استضافتها كوالالمبور، حيث قال: "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هذه الأرض؟".

وتساءل أيضا: "هل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟".

وأضاف: "لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بالأمر ذاته، لما كنا رأينا أصواتا تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!".

وقال أردوغان: "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراضي (في تركيا)، وأيضا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال".



وأشار إلى أن "هذا أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراضي لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا".

يشار إلى أن أوساطا في الداخل التركي تناقلت أنباء شراء والدة أمير قطر قطعة أرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وأعربت عن انزعاجها من ذلك، دون تقديم مبرر واضح.