شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة.. إلغاء نظام الكفالة رسميا والسلطات تسمح للمغتربين الحصول على تأشيرة الخروج والعودة دون اذن الكفيل (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، عن إصلاحات جديدة بسوق العمل في قطر خلال شهر يناير المقبل .

وبحسب موقع "بي بي سي"، نقل مراسل صحيفة "الغارديان" البريطانية في الدوحة "باتريك وينتور" عن الذوادي قوله إنه سيبدأ العمل على إلغاء نظام الكفالة نهائياً الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه "لا يرغب في تعميم ذلك فقط على العاملين في الإنشاءات المتعلقة بملاعب البطولة لكن على كل العمال في دولة قطر وعلى نطاق أوسع من ذلك".

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وأضاف الذاودي: "أن الإصلاحات الجديدة تعني أن كل شخص يعيش على أرض قطر سيكون لديه حرية الانتقال من وظيفة إلى أخرى وقتما يشاء، ويغادر البلد كيفما يشاء".



وأشارت "الغارديان" إلى أن قطر تخطط أيضاً لإصلاحات في سوق العمل، بما في ذلك تقديم "منتديات رعاية العمال" المنتخبة لطرح الشكاوى مع أصحاب العمل، وزيادة بنسبة 50 % في الحد الأدنى للأجور، لتكون بذلك أول دولة خليجية تطبّق حداً أدنى موحّداً للأجور، يتجاهل الجنسية ولا يقتصر على عمال البناء.



ونوهت "الغارديان" إلى أن بطولة كأس العالم للأندية التي تنظمها قطر هذا الأسبوع، تعتبر فرصة لاختبار البنية التحتية التي تم بناؤها حديثاً بما في ذلك المترو، وجدولة المباريات، وتجربة المشجعين بشكل عام.