خالي من التبغ.. شاب يفتتح مقهى بموظفات سعوديات في جازان

قرر مواطن شاب من محافظة الدرب شمال منطقة جازان، افتتاح مقهى بسيط للعوائل، يقوم على فكرة توظيف الشابات من بنات المملكة. وحرص الشاب على أن يكون (الكوفي شوب) خاليا من منتجات التبغ، كما خصص مكتبة صغيرة وضع فيها روايات للقراءة.

وأوضح الشاب أن أهله وخاصة أمه هم من شجعوه على فكرة افتتاح المقهى، بدلا من انتظار التوظيف.

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