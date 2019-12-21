شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي سرق 400 ألف ريال من عملاء البنوك

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من الإطاحة بتنظيم إجرامي امتهن ترصُّد عملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من أموال، واتخذت تجاههم الإجراءات النظامية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدّم شاكر بن سليمان التويجري: إنَّ المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكّن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من الإطاحة بتنظيم إجرامي يمتهن الترصُّد لعملاء البنوك وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية، والقبض على عناصره، بعد محاولتهم مقاومة رجال الأمن.

وأضاف المقدم التويجري، أنَّ عدد أفراد التشكيل العصابي بلغ 5 عناصر من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، وتراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف المتحدث باسم شرطة الرياض، أنَّه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 5 جرائم بلغت المبالغ النقدية المسروقة بها (400,000) أربعمائة ألف ريال، إضافةً إلى محاولة فشلوا خلالها في سلب حقيبة تحوي (361,000) ثلاثمائة وواحد وستين ألف ريال من أحد عملاء البنوك.

كما عثر بحوزتهم على أدواتٍ حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.