التجمُّع الصحي بالقصيم يُحصِّن 4853 شخصًا ضد الإنفلونزا الموسمية

حصنت الفرق الطبية الميدانية التابعة للتجمع الصحي بمنطقة القصيم، 4853 شخصًا من المواطنين والمقيمين ضد الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال الحملة التي انطلقت، أمس الجمعة، لتواصل عمليات التحصين في أسبوعها التاسع.

جهَّز التجمع الصحي 19 فرقة طبية ميدانية، بالتجهيزات واللقاحات الطبية اللازمة، وتمركزت أمام الجوامع، وبدأت العمل بعد صلاة الجمعة مباشرة، وأسهمت في تحصين المواطنين والمقيمين، ضد الإنفلونزا الموسمية.

ويواصل التجمع الصحي حملاته الوقائية في جميع أنحاء المنطقة عبر الفرق الصحية الميدانية لوقاية المجتمع من هذا المرض، بالتنسيق المستمر لتنظيم الحملات في عدد من المواقع التي تشهد حضورًا من جميع شرائح المجتمع.