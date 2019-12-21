طلاب عن أطول ليلة في السنة: « عشان نذاكر زين»

قبل يوم من انطلاق اختبارات منتصف العام، تفاعل طلاب سعوديون مع تغريدة الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، التي أشار فيها إلى أنَّ ليلة الأحد ستكون أطول ليلة في السنة.

وكان الزعَّاق، قد كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «سنعيش الليالي الأطول والنُّهِر الأقصر في السنة على الإطلاق ويوم السبت (ليلة الأحد) أطول ليلة في السنة».

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي غدًا الأحد 1441/04/25 هـ– 2019/12/22 م.

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وتعليقًا على تغريدة الزعاق، أبدى طلاب سعادتهم بطول هذه الليلة التي تتيح لهم وقتًا للمذاكرة قبل الاختبار.

وقال أحد الطلاب عبر حسابه على تويتر: «الله يبشِّرك بالخير عشان يمدينا نذاكر بالليل وبالنهار يمر الوقت بسرعة». وقال طالب آخر: « كويس عشان أذاكر زين».

وكتب أحد المعلقين عبر حسابه على «تويتر»: «من حظ اللي يبي يذاكر».، كما قال حساب باسم عوّد تعليقًا على الزعاق: «كويس عشان أذاكر».