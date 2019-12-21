الصخري يرصد أبرز تفاصيل «منزلة القلب» في المربعانية

نشر المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد ملخصًا سريعًا حول الانقلاب الشتوي وبداية (منزلة القلب) المنزلة الثانية من منازل المربعانية.



وأضاف الصخري أنّ مدتها 13 يومًا بدأت يوم الجمعة 23 ربيع الآخر 1441 الموافق 20 ديسمبر؛ وتنتهي يوم الأربعاء 6 جمادى الأولى 1441 الموافق 1 يناير 2020.



ودون عبر حسابه الرسمي على «تويتر» تحت هشتاج (بداية فصل #الشتاء فلكيا): «ملخص سريع ومبسط من سنابي حول #الانقلاب_الشتوي وبداية المنزلة الثانية من منازل #المربعانية والتي تعتبر لياليها هي الأطول في العام».



ولفت الصخري إلى أنّه مع دخول منزلة القلب غالبًا تشتد برودة الأجواء؛ وقد قيل قديمًا عن منزلة القلب: «إذا طلع القلب، جاء الشتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كرب».

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وأشار إلى أنَّ المزارعين يعمدون خلالها إلى تجهيز الأرض للزراعة، وتسميد النخل، كما أنهم يقللون من سقيا المزروعات.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدًا الجمعة.

كما توقَّعت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس، استمرار تأثير الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) تشمل السواحل منها، كما ستكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب غرب المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على شرق ووسط والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.