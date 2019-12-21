«التعليم» للطلبة: 6 نصائح لإجابات صحيحة في اختبارات منتصف العام

وجَّهت وزارة التعليم، اليوم السبت، 6 نصائح للطلبة من أجل إجابة صحيحة في اختبارات منتصف العام، كما وجَّهت 4 نصائح لولاة أمر الطلبة لسلامة أولادهم أثناء فترة الاختبارات.

وتستقبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، غدًا الأحد، أكثر من 382 ألف طالب وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث في أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1441هـ، بعد أن أنهت الإدارة جميع الاستعدادات لتهيئة الظروف المناسبة والأجواء التربوية المثالية لأداء الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بتويتر- إنفوجرافًا، بيَّنت من خلاله 6 خطوات لإجابة صحيحة في اختبارات منتصف العام الدراسي، وهي:

أولًا: تصفح الامتحان جيدًا؛ حيث أوصت الأبحاث بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق.

ثانيًا: تحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة.

ثالثًا: الهدوء والتأنِّي في حلِّ الأسئلة.

رابعًا: الإجابة على الأسئلة حسب الأهمية.

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خامسًا: عند قراءة الأسئلة اكتب ملاحظات وأفكارًا لتستخدمها لاحقًا في الإجابة.

سادسًا: ابدأ بحل الأسئلة السهلة ثمَّ اشرع في حل الأسئلة التي لا يحضرك جوابها.

كما وجَّهت وزارة العليم 4 نصائح لولاة أمر الطلبة، وهي:

أولًا: اقترب من ابنك وحاول مساعدته قدر الإمكان.

ثانيًا: تحدَّث مع ابنك عن خطر التعاطي وسوء استخدام العقاقير. ثالثًا: استمع لابنك عما يواجهه من معوِّقات خلال المذاكرة وفي المدرسة.

رابعًا: اطلع على جدول ابنك وتأكَّد من مواعيد الحضور والانصراف.