منصة «سكني» تستقبل 15 مليون زيارة بينها 700 ألف عملية تحميل للتطبيق حتى منتصف ديسمبر

بلغ عدد زيارات منصة «سكني» الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان، أكثر من 15 مليون زيارة بينها 702 ألف عملية تحميل لتطبيق الهواتف الذكيّة حتى منتصف ديسمبر الجاري؛ إذ سجّلت المنصة نموًا في الزيارات وتزايدًا في عمليات التحميل تزامنت مع إضافة المزيد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

وتتيح منصة «سكني» خدمات عدَّة تشمل الاستحقاق بشكل فوري، واستعراض الوحدات السكنية والأراضي المجانية بتفاصيلها، وإتاحة إمكانية حجزها إلكترونيًا، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وتوقيع العقود إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتستعرض المنصّة جميع الخيارات والحلول السكنية التي يوفّرها برنامج «سكني» للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعًا توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، والبناء الذاتي، وكذلك إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم، إلى جانب خيار الأراضي المجانية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج «سكني» على توفيرها للمواطنين المستفيدين لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته، تماشيًا مع أهداف «برنامج الإسكان» أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتعدّ الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج «سكني» للمستفيدين عبر منصّته الإلكترونية، امتدادًا للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافته في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلّعات مستفيديه؛ حيث تختصر المنصّة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضمن إجراءات تمتاز بمرونتها من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.