«الدفاع المدني» يحدِّد 4 إجراءات أمان عند استخدام وسائل التدفئة

جدَّد «الدفاع المدني» التنبيه من أخطار وسائل التدفئة المختلفة، بعد تكرار حوادثها مؤخرًا، محددًا أربعة إجراءات للسلامة يمكن اتخاذها لمواجهة موجة البرد التي تتعرَّض لها البلاد دون مخاطر.
ونشر الدفاع المدني– عبر حسابه بتويتر- إنفوجرافًا، بيَّن من خلاله بعض إجراءات السلامة والتي تمثَّلت في:
أولًا: مدفأة الكيروسين، فيجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز (الكيروسين)، إضافة إلى تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند سقوط المدفأة.
ثانيًا: المدفأة الكهربائية، فيجب التأكُّد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.
ثالثًا: مدفأة الزيت، فيجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرَّض للسقط وينسكب الزيت على الأثاث.
رابعًا: التدفئة بالحطب والفحم، فيجب إشعال الفحم خارج المنزل، وكذلك تجنُّب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.
وكان الباحث في الطقس والأرصاد الجوية عبد العزيز الحصيني، توقع استمرار موجة البرد على معظم أنحاء المملكة حتى الثلاثاء المقبل.
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