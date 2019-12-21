منزلاوي يجدّد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية

أكّد القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال مشاركة منزلاوي، في حفل نظّمته المندوبة الدائمة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة كيلي كرافت، أمس الجمعة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة واشنطن لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر.

وأعرب منزلاوي عن تقديره وشكره للسفيرة كرافت ولكل منسوبي وفد الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة؛ بمناسبة انتهاء فترة رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر، مؤكدًا على حرص وفد المملكة الدائم على تعزيز التعاون الثنائي في ما يخدم المصالح المشتركة.