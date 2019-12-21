الجوازات تضع شرطًا لاستخدام تأشيرة الزيارة المتعددة

اشترطت المديرية العامة للجوازات، مراجعة سفارة الدولة المقصودة بالسفر، لاستخدام تأشيرة الزيارة المتعددة.
جاء ذلك ردًّا من «مديرية الجوازات»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» بشأن رغبة إحدى المتابعات التي لديها تأشيرة زيارة متعددة تمَّ تمديدها ثلاثة أشهر، في السفر والعودة لاحقًا إلى المملكة.
وقالت المديرية، إنَّه في حال كانت تأشيرة الزيارة متعددة يمكن استخدامها أكثر من مرَّة بالذهاب والعودة طالما أنَّها سارية المفعول، مع مراجعة سفارة البلد المراد السفر لها لمعرفة الضوابط اللازمة.
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