أمير عسير يتجاوب مع مطالب أهالي العرين ويوجِّه بإنشاء ملعب ونادٍ للحي

تجاوب أمير منطقة عسير الأمير «تركي بن طلال»، مع مطالب أهالي العرين، برفع مستوى الخدمات المقدَّمة للمركز، موجهًا بإنشاء ملعب رياضي، ونادٍ نموذجي للحي.
وذكرت إمارة منطقة عسير– عبر حسابها بتويتر- أنَّ الأمير وجَّه أيضًا خلال زيارته لمركز العرين شرق عسير، بتحويل مكتب الخدمات البلدية لبلدية فرعية مرتبطة بالأمانة، وذلك تجاوبًا مع مطالب أهالي العرين.
وأوضح أمير عسير، أنَّ المشروعات التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة القادمة، سيتمُّ تنفيذها وفق معايير تمَّ وضعها من خلال مجلس المنطقة، وفي مقدمتها ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وحسب الأولوية سعيًا لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المحافظات والمراكز.
وكان الأمير تركي بن طلال أكَّد بتاريخ 19 ديسمبر الجاري، الدور الرئيسي لمشايخ الشمل ومشايخ القبائل والنواب بين قبائلهم، لكونهم الأقرب لمجتمعهم، ويعلمون احتياجاتهم ومطالبهم، ربَّما أكثر مما يدركه رئيس المركز أو المحافظ أو أمير المنطقة.
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