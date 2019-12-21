حدَّد برنامج «حساب المواطن» 4 خطوات لحذف راتب التابع من بيانات المستفيد الرئيسي، ضمن إجراءات إتمام بيانات الإفصاح عن الدخل.

وقال البرنامج، عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر»: إنَّ تعديل الحالة الوظيفية، للتابع يكون بالدخول للبوابة الإلكترونية واختيار أيقونة «تفاصيل الطلب، بيانات التابعين»، ويلي ذلك اختيار أيقونة «لا توجد وظيفة».

وأضاف «حساب المواطن»، أنَّ المستفيد عليه الانتقال بعد الخطوات المشار إليها إلى أيقونة «الإفصاح عن الدخل» وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على أيقونة «حفظ»؛ للتأكيد على حفظ البيانات.

وفي سياق ذي صلة، جدَّد برنامج حساب المواطن، التأكيد على إجراءات الاعتراض المالي في حال عدم إيداع الدعم للمستفيد بالدفعات المودعة، وذلك بمراجعة البنك، و التأكُّد من عدم الايداع، وتوفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من خلال أيقونة «الدفعات المالية»، و«دفعة لم تستلم» وإرفاق كشف الحساب.