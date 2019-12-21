أمير الباحة يوجِّه الجهات الأمنية بتيسير وصول الطلبة لمقار الاختبارات

وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهات الأمنية، بتيسير وصول الطلبة والطالبات لمقار اختباراتهم بكل يسر وسهولة.
وذكرت إمارة الباحة– عبر حسابها بتويتر- أنَّه نظرًا لحلول امتحانات الفصل الدراسي الأول، وجَّه أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الجهات الأمنية كافة بالعمل على تمكين الطلاب والطالبات من الوصول إلى المدارس والجامعة والكليات بكل يسر وسهولة.
كما طالب أمير منطقة الباحة، الجهات الأمنية، بتقديم كل المساعدات للطلبة والطالبات على الطرقات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
من جانبها، وجَّهت وزارة التعليم عدَّة نصائح للطلبة من أجل إجابة صحيحة في اختبارات منتصف العام، وتضمنت: تصفح الامتحان جيدًا؛ حيث أوصت الأبحاث بتخصيص 10% من وقت الامتحان لقراءة الأسئلة بدقة وعمق، وتحديد الكلمات المهمة وتوزيع الوقت على الأسئلة.
كما تضمَّنت نصائح الوزارة، الهدوء والتأنِّي في حل الأسئلة، والإجابة على الأسئلة حسب الأهمية، وكتابة ملاحظات عند قراءة الأسئلة لاستخدامها لاحقًا عند الإجابة، وحل الأسئلة السهلة أولًا.
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